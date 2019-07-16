Футбол

Защитник «Тоттенхэма» Триппьер отправился на медосмотр в «Атлетико»Советский спорт 11:03

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер может перебраться в мадридский Атлетико. Согласно источнику, испанский клуб договорился о его трансфере.
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Киран Триппьер
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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