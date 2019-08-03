Панамский защитник футбольного клуба «Сиэтл Саундерс» и национальной сборной своей страны Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей американо-канадской Главной лиги футбола (MLS) за употребление допинга, сообщает 3 августа пресс-служба лиги.

Защитник Торрес дисквалифицирован за допинг на 10 матчей MLS

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