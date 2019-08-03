Футбол
Защитник Торрес дисквалифицирован за допинг на 10 матчей MLSREGNUM 06:37
Панамский защитник футбольного клуба «Сиэтл Саундерс» и национальной сборной своей страны Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей американо-канадской Главной лиги футбола (MLS) за употребление допинга, сообщает 3 августа пресс-служба лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Несколько магазинов закрылись в Москве на фоне акции протеста
В субботу, 3 августа, в центре Москвы оппозиция проводит очередную несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Общество
В Москве на митинге за свободные выборы начались задержания
Обновлено в 07:33
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Музыка
Солист группы Little Big Илья Прусикин попал в больницу
Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин оказался в больнице.
Обновлено в 07:33
Технологии
Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе
Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
Обновлено в 08:15
Футбол
Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» после травмы
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав на матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 08:17
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Игры
Doom 3 исполнилось 15 лет. Из ада в чистилище
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Украинские войска оборудуют новые позиции в Донбассе
Обновлено в 03:34
Наука
В природе осталось меньше 19 калифорнийских морских свиней
По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей), сообщается в Royal Society Open Science.
Обновлено 01 августа в 09:51
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Медведь в Североморске испугался двух нетрезвых горожан
Обновлено в 07:57
Политика
Медведев ответил на протест Японии о своем визите на Курилы
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47