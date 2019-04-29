Защитник «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмыРБК 11:15

Николай Рассказов выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, сообщает «Чемпионат». По информации издания, футболисту диагностировали трещину в лодыжке, из-за чего он не сможет выйти на поле в оставшихся матчах чемпионата России.

Политика Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство» Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Политика Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Гаджеты HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году Тайваньская компания HTC до конца нынешнего года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения.

Происшествия В Великобритании от жертв насилия требуют предоставления личных смартфонов В Великобритании от жертв насилия просят предоставить доступ к мобильным телефонам и социальным сетям для расследования, сообщил журнал The Independent.

Авто Opel начал поиск дилеров в России Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.

Происшествия Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.

Армия и оружие Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Футбол На матче ЦСКА и «Динамо» почтят память погибших в ВОВ Игра 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо» начнется с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Происшествия Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.

Политика Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авто Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Политика Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.