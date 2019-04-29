Футбол
Защитник «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмыРБК 11:15
Николай Рассказов выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, сообщает «Чемпионат». По информации издания, футболисту диагностировали трещину в лодыжке, из-за чего он не сможет выйти на поле в оставшихся матчах чемпионата России.
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В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Футбол
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Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
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Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
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