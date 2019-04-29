Защитник «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмыРБК 11:15

Николай Рассказов выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, сообщает «Чемпионат». По информации издания, футболисту диагностировали трещину в лодыжке, из-за чего он не сможет выйти на поле в оставшихся матчах чемпионата России.

Общество Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Общество Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Финансы ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Кино Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Политика Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Политика Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн уведомил президента США Дональда Трампа в понедельник, что он покинет министерство юстиции через две недели.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Экономика «Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Политика В Новошахтинске открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР Центр выдачи паспортов России для жителей Луганской Народной Республики открылся сегодня в Новошахтинске.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Политика В России может появиться «список Бутиной» В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.