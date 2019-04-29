Футбол
Защитник «Спартака» выбыл до конца сезонаСвободная Пресса 10:20
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов больше не сможет помочь своей команде в текущем сезоне. У игрока была диагностирована трещина в лодыжке, и теперь восстановление спортсмена займёт минимум месяц, сообщает «Чемпионат».
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Транспорт
Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро
На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Футбол
Анри может стать главным тренером «Андерлехта»
Француз провел в составе «канониров» 258 матчей и забил 175 голов. За эти восемь лет Анри дважды стал победителем АПЛ.
Обновлено в 10:00
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Администратор Алсу о скандале с шоу «Голос. Дети»: «Пока мы ничего предпринимать не будем»
Обновлено в 06:43
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Интернет
Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля
Приложения с функцией родительского контроля, которые высчитывали время ежедневного пользования iPhone и iPad, чтобы помочь бороться с так называемой iPhone-зависимостью, Apple удалила, потому что они ставили под угрозу конфиденциальность и безопасность клиентов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Политика
Владимир Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Прибыль PetroChina в 1-м квартале подросла на процент
Чистая прибыль китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. в первом квартале увеличилась на 1% - до 10,26 млрд юаней ($1,5 млрд) с 10,15 млрд юаней за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:02
Общество
Роспотребнадзор подтвердил нарушения у связанных с Пригожиным поставщиков питания в школы и детсады
Московский Роспотребнадзор провел проверку поставщиков питания в столичные школы и детские сады, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, и подтвердил, что они допускали нарушения санитарного законодательства.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Происшествия
Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере
Обновлено в 02:35
Здоровье
Стало известно, о чем может свидетельствовать ранняя седина
Группа специалистов из Испании после проведения исследования сообщила, о чем свидетельствует появление седины в раннем для этого возрасте.
Обновлено в 11:19
Игры
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
Обновлено в 10:58
Игры
Игрока League of Legends забанили за спойлеры к «Мстителям»
Обновлено в 07:09