Футбол
Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Лион»ProstoProSport 06:40
21-летний Айртон подписал контракт со «Спартаком» до 2024 года. Он перебрался в Москву в январе 2019 года из «Флуминенсе» за 7 млн евро. За это время защитник отыграл за красно-белых 14 матчей и отдал 3 результативные передачи.
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