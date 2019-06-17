Футбол
Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Лион»ProstoProSport 06:40
21-летний Айртон подписал контракт со «Спартаком» до 2024 года. Он перебрался в Москву в январе 2019 года из «Флуминенсе» за 7 млн евро. За это время защитник отыграл за красно-белых 14 матчей и отдал 3 результативные передачи.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Армия и оружие
Объем экспорта российской авиатехники за 2018 год превысил $6 млрд
В 2018 году Россия поставила на экспорт авиатехники на общую сумму более $6 млрд.
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Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
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Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
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CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 11:29
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Авто
В Новосибирске создадут невероятный электрокар
Команда инженеров из Новосибирска пообещала построить массовый электромобиль с исключительными возможностями.
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Игры
CD Projekt рассекретила спецификации PC для запуска Cyberpunk 2077
Например, в 2018-м разработчикам хватало видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а уже в 2019-м для запуска игры потребовалась Titan RTX – невероятно мощная видеокарта.
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Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40
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Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено 14 июня в 13:10
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Спорт
Следующий Кубок мира по керлингу не состоится из-за финансовых проблем
Всемирная федерация керлинга на своем официальном сайте сообщила, что Кубок мира по керлингу-2019/20 не состоится из-за проблем с финансированием.
Обновлено в 10:42
Происшествия
СКР расследует конфликт жителей села Чемодановка с местными цыганами
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеек
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Футбол
Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Происшествия
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40