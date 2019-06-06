Футбол

Защитник Сорокин заявил, что намерен забить гол Сан-МариноREGNUM 07:15

Россия — Сан-Марино
8 июня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Защитник казанского «Рубина» и сборной России Егор Сорокин заявил, что намерен забить гол в ворота сборной Сан-Марино. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат».
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Защитник Сорокин заявил, что намерен забить гол Сан-Марино

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