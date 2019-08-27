Защитник испанской «Севильи» Серхи Гомес останется в клубе и не перейдет в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.

Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

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