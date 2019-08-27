Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЗащитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

Защитник испанской «Севильи» Серхи Гомес останется в клубе и не перейдет в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
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Переговоры ЦСКА с «Севильей» по Гомесу провалились

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Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

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Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

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Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА

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Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

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