Футбол
Sport24.ruЗащитник «Севильи» Гомес согласился перейти в ЦСКА
Претендентами на игрока считались «Аталанта», «Эспаньол» и «Валенсия», однако переговоры с этими клубами не увенчались успехом. Гомес — воспитанник «Барселоны», в академии которой он занимался с 14 лет. В 2014 году он перешел в «Сельту», а минувшим летом «Севилья» приобрела его за 5,4 млн евро.
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