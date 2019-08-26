Футбол

Sport24.ruSport24.ruЗащитник «Севильи» Гомес согласился перейти в ЦСКА

Претендентами на игрока считались «Аталанта», «Эспаньол» и «Валенсия», однако переговоры с этими клубами не увенчались успехом. Гомес — воспитанник «Барселоны», в академии которой он занимался с 14 лет. В 2014 году он перешел в «Сельту», а минувшим летом «Севилья» приобрела его за 5,4 млн евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

Советский спорт12:49

Переговоры ЦСКА с «Севильей» по Гомесу провалились

Sport.ru13:14

Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

Матч ТВ13:26

Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

Sportbox.RU13:26

Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА

Чемпионат13:26

ЦСКА не смог договориться о переходе защитника «Севильи» Гомеса

Sport24.ru12:34

Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

Спорт-Экспресс13:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:41, Вашингтон
Кино

В киновселенной Marvel появится супергерой-гей

Газета.Ru 13:21
Общество

Эти знаки Зодиака становятся красивее с возрастом

С возрастом привлекательность человека угасает, появляются морщины и лишний вес.
Московский Комсомолец 15:42
Гаджеты

Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

MobiDevices 11:16
Технологии

Пользователей подпишут на спортсменов

В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров.
Коммерсантъ 18:42
Общество

Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы

За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 05:21
Здоровье

Кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы в школах КБР

Кабинеты релаксации и тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали в школе высокогорного селения Кенделен Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
ТАСС 14:32
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Гаджеты

Redmi K20 подешевел перед самым анонсом Redmi Note 8 Pro

С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
iXBT.com 02:35
Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Космос

Московский планетарий призвал не бояться летящего к Земле астероида

Астероид 2019 OU1, который 28 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров, не представляет опасности, рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 17:08
Происшествия

В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело

СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 06:00
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Кино

В Уфе объявили обладателя Гран-при кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

ProUfu.ru 13:47
Армия и оружие

США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн

Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
ТАСС 16:11
Экономика

В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона

Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру 16:47
Энергетика

Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости 19:10
Политика

Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019

Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
RT на русском 05:26
Гаджеты

В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT

Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Общество

Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России

В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Армия и оружие

Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»

Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ 18:59
Здоровье

Дневной стационар на 40 мест открыли в Серпухове

На базе Серпуховской центральной районной больницы состоялось открытие отделения дневного стационара.
Московский Комсомолец 13:39
Политика

Татарстан выступил против празднования свержения ига

В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант 04:50
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Экономика

S&P улучшило прогноз по рейтингам «ЦентроКредита»

Прогноз "стабильный" по рейтингам "ЦентроКредита" отражает мнение S&P о том, что банк будет поддерживать сильные показатели капитализации, при которых коэффициент RAC будет устойчиво превышать 10%, несмотря на подверженность высокому риску, связанному с вложениями в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом.
Финмаркет 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное