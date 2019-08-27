Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗащитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА

Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque. Ранее сообщалось, что 27-летний испанский футболист достиг договорённости с «армейцами» по поводу аренды, однако между «Севильей» и ЦСКА возникли серьёзные экономические разногласия, касающиеся этого трансфера.
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Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

Советский спорт12:49

ЦСКА не смог договориться о переходе защитника «Севильи» Гомеса

Sport24.ru12:34

Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

Матч ТВ13:26

Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА

Sportbox.RU13:26

Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА

Чемпионат13:26

Переговоры ЦСКА с «Севильей» по Гомесу провалились

Sport.ru13:14

Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

Спорт-Экспресс13:08
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