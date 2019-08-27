Футбол
ЧемпионатЗащитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque. Ранее сообщалось, что 27-летний испанский футболист достиг договорённости с «армейцами» по поводу аренды, однако между «Севильей» и ЦСКА возникли серьёзные экономические разногласия, касающиеся этого трансфера.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн
Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Гаджеты
В России выпущен недорогой смартфон с мощным аккумулятором
UfacityNews.ru вчера в 15:02
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении истребителя Су-57 попал на видео
СМИ опубликовали видео тренировочного полета российского истребителя Су-57.
iReactor 00:40
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Теннис
Хачанов проиграл в первом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия
На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
На юге Москвы произошёл пожар в жилом 24-этажном доме на Каширском шоссе.
RT на русском вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о своем «алкоголизме»
Волга-Медиа 00:26
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.
Вести ФМ 26 августа в 11:49
Политика
Венесуэльский парламент разорвал военное соглашение с Россией
В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала поклонникам округлившийся живот
Свадьба пары состоится тринадцатого сентября, что выпадает на пятницу, тем самым Собчак хочет показать фолловерам свое пренебрежение к приметам.
Bimru.ru вчера в 22:05
Общество
Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Общество
Десятки дорог и аэропорт во Владивостоке подтоплены после ливней
В результате сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, оказались подтоплены десятки автомобильных дорог, а также международный аэропорт.
Life.ru вчера в 23:17
Политика
ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября
Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 13:32
Общество
Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября
Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Футбол
Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»
Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что молодые люди не идут работать судьями.
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Общество
Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей
Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
За облаками 00:00
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Футбол
Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45