Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque. Ранее сообщалось, что 27-летний испанский футболист достиг договорённости с «армейцами» по поводу аренды, однако между «Севильей» и ЦСКА возникли серьёзные экономические разногласия, касающиеся этого трансфера.

Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА

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