ЦСКА близок к подписанию защитника "Севильи" Серхи Гомеса, об интересе к которому сообщалось ранее. По информации источника, 27-летний испанец дал "армейцам" своё согласие на переход на правах аренды.

Защитник «Севильи» Гомес дал согласие на переход в ЦСКА

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