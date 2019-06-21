Футбол
Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»Спорт-Экспресс 10:04
"Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба. Соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано на три года. Шакуро перешёл в "Сочи" из "Тюмени", где отыграл 20 матчей в стартовом составе в ФНЛ.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Общество
Жителям Таилада запретят курить дома
Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Политика
В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в Тбилиси
Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста
В центре Тбилиси возобновляется акция протеста против действий парламента. Об этом сообщает в Twitter гражданский активист Николай Левшиц.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Футбол
Ф. Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Обновлено в 09:00
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Спорт
СБР снял Кугаевского с поста главы тренерского совета
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение о назначении Евгения Редькина на пост председателя тренерского совета вместо Максима Кугаевского.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ
В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Финансы
Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит
Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:43