Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»RT на русском 11:37
Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Контракт с игроком рассчитан на три года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:21, Вашингтон
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор
В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Космос
На спутнике Юпитера может быть соленый океан
Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.
Обновлено вчера в 09:34
Здоровье
Николай Любимов поздравил с праздником рязанских медиков
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 10:56
Общество
Роскомнадзор добился блокировки сайта с данными 900 тыс. клиентов российских банков
Роскомнадзор добился блокировки сайта с персональными данными 900 тысяч клиентов российских банков, сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 12:00
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Обновлено в 00:24
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом
Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 07:30
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Футбол
Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вспомнил эмоции, которые испытал в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41