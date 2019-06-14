Футбол

«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»RT на русском 11:37

Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Контракт с игроком рассчитан на три года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»

Советский спорт11:34

Орещук: «Калинин — молодой перспективный футболист, это удачная сделка для „Динамо“»

Sport24.ru12:11

«Динамо» хочет подписать защитника «Рубина» Калинина

Soccer.ru07:18

«Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина» Калинина

Чемпионат11:16

«Динамо» объявило о переходе защитника Калинина из «Рубина»

Sports.ru11:07

Хохлов считает, что потенциал Калинина еще до конца не раскрыт

Спорт-Экспресс11:50

Калинин перешел из «Рубина» в «Динамо»

Матч ТВ11:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:21, Вашингтон
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество

Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой

Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Футбол

«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда

Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию

Обновлено в 08:27
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика

ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Космос

На спутнике Юпитера может быть соленый океан

Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Здоровье

Николай Любимов поздравил с праздником рязанских медиков

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Экс-мэра Рязани арестовали на два месяца после жалобы Путину

Обновлено в 05:39
Общество

Роскомнадзор добился блокировки сайта с данными 900 тыс. клиентов российских банков

Роскомнадзор добился блокировки сайта с персональными данными 900 тысяч клиентов российских банков, сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 12:00
Политика

Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Обновлено в 00:24
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом

Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 07:30
Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Футбол

Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вспомнил эмоции, которые испытал в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Калинин
Российский футболист
Российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Рубин». В 2014 году получил российский паспорт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное