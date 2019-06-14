Футбол

Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»Вести.Ru 11:39

Защитник Игорь Калинин продолжит карьеру в московском "Динамо". В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за казанский "Рубин". "Динамо" объявило о подписании контракта с Калининым на своем официальном сайте.
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