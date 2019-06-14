Футбол
Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»Вести.Ru 11:39
Защитник Игорь Калинин продолжит карьеру в московском "Динамо". В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за казанский "Рубин". "Динамо" объявило о подписании контракта с Калининым на своем официальном сайте.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
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Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
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В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
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Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
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Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
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Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
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Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке
Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
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На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
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Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Авто
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Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
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Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца
Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена
В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
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Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
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Иван Голунов пожаловался на панические атаки
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Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
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