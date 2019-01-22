Футбол
Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связокREGNUM 06:58
Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл из строя на длительный срок из-за травмы. Об этом 22 января сообщается на сайте клуба. Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава.
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Футбол
«ЦСКА» одержал волевую победу над «Мольде» в товарищеской встрече
22 января между коллективами «ЦСКА» и «Мольде» на стадионе «TBC» был разыгран товарищеский матча, завершившийся волевой победой «красно-синих».
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В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
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«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»
«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер
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Роналду впервые не забил пенальти за «Ювентус»
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Обновлено в 07:30
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Буйволов перешел в «СКА-Хабаровск»
Как и анонсировал «Матч ТВ», защитник Андрей Буйволов на правах свободного агента перешел из «Балтики» в «СКА-Хабаровск».
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Емельянов прилетел в расположение «Урала» после лечения
Роман Емельянов прилетел на Кипр из Германии, где проходил лечение. Дальше Рома будет восстанавливаться уже в расположении нашей команды.
Обновлено в 07:22
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«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче
Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции.
Обновлено в 05:10
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Азар признался, что хотел уйти из «Челси», но передумал
Азар признался, что после чемпионата мира задумывался об уходе из «Челси», так как выиграл в Англии все возможные трофеи за исключением Суперкубка.
Обновлено в 01:19
Футбол
«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»
Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
«Сельта» арендовала у «Саутгемптона» защитника Худта
«Сельта» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Уэсли Худта из «Саутгемптона».
Обновлено в 08:18
Футбол
Кевин-Принс Боатенг: «Месси - лучший игрок в любом из миров»
Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг назвал капитана команды Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Обновлено в 07:46