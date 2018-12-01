Футбол
Защитник «Ростова» Ингасон отправился в отпуск в США и сходил на матч «Вашингтона» в свитере Овечкина [ФОТО]
Защитник «Ростова» Ингасон отправился в отпуск в США и сходил на матч «Вашингтона» в свитере Овечкина [ФОТО]Чемпионат-Ростов06:31
Защитник Ростов Сверрир Ингасон, который в первую часть своего отпуска отправился в США, посетил хоккейный матч между Вашингтон Кэпиталз, за который выступает Александр Овечкин, с Питтсбургом - с россиянами Евгением Малкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым в составе.
Чемпионат-Ростов06:31
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Сверрир Ингасон из «Ростова» сходил на матч «Вашингтона» в свитере Овечкина
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
Игрок «Ростова» Ингасон в свитере Овечкина посетил матч «Вашингтон Кэпиталс»
Бомбардир.рувчера в 14:49
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