Футбол

Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр в «Ювентусе»Sport24.ru 04:20

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса». «Старая синьора» сегодня утром в своем официальном твиттере опубликовала видео прибытия 20-летнего футболиста в расположение чемпионов Италии для прохождения медицинского осмотра.
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Защитник «Ромы» проходит медосмотр в «Ювентусе»

Матч ТВ04:45

Защитник «Ромы» Пеллегрини прибыл в расположение «Ювентуса» для медосмотра

Чемпионат04:45

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини проходит медосмотр в «Ювентусе»

Sports.ru03:49

Защитник «Ромы» прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

Газета.Ru05:13

Защитник «Ромы» проходит медосмотр в «Ювентусе»

Sportbox.RU04:45

Пеллегрини проходит медицинский осмотр в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс04:28

Пеллегрини проходит медобследование для «Ювентуса»

Soccer.ru05:32
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