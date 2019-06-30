Футбол
Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр в «Ювентусе»Sport24.ru 04:20
Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса». «Старая синьора» сегодня утром в своем официальном твиттере опубликовала видео прибытия 20-летнего футболиста в расположение чемпионов Италии для прохождения медицинского осмотра.
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