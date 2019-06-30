Футбол
Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медицинский осмотр в «Ювентусе»REGNUM 05:44
Защитник футбольного клуба «Рома» Лука Пеллегрини прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в местную команду «Ювентус», сообщает 30 июня пресс-служба команды из Турина. Ранее два клуба договорились обменяться игроками.
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