Футбол

Защитник «Реала» может перейти в «ПСЖ»Матч ТВ вчера в 07:55

Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен». По информации источника, руководство «ПСЖ» рассматривает Варана в качестве замены 34-летнему бразильцу Тьягу Силве, чей контракт с парижским клубом истекает летом 2020 года.
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«ПСЖ» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Варана

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СМИ: ПСЖ заинтересовался защитником «Реала» Вараном

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Советский спорт04:42

Защитник «Реала» может перейти в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 07:55
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