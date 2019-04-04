Защитник «Реала» может перейти в «ПСЖ»Матч ТВ вчера в 07:55

Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен». По информации источника, руководство «ПСЖ» рассматривает Варана в качестве замены 34-летнему бразильцу Тьягу Силве, чей контракт с парижским клубом истекает летом 2020 года.

Защитник «Реала» может перейти в «ПСЖ»

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