Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания
Вести.Ru
13:05

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Вести.Ru13:05

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СМИ: Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не был наказан

Советский спорт13:50

«Реал» выступил с заявлением по поводу информации о проваленном допинг-тесте Рамоса

Матч ТВ14:44

Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала ЛЧ-2016/17

Чемпионат16:30

«Реал» опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил

Спорт-Экспресс14:17

СМИ: допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат

ТАСС13:01

«Реал»: «Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила»

Sport24.ru14:00

«Реал»: «Рамос не нарушал антидопинговые правила»

Sports.ru14:05
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