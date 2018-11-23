Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания
Вести.Ru
вчера в 13:05

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Вести.Ruвчера в 13:05

Подробнее о событии

Серхио Рамос и допинг. Что известно на данный момент

Спорт-Экспрессвчера в 18:15

СМИ: Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не был наказан

Советский спортвчера в 13:50

«Реал» выступил с заявлением по поводу информации о проваленном допинг-тесте Рамоса

Матч ТВвчера в 14:44

Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала ЛЧ-2016/17

Чемпионатвчера в 16:30

СМИ: допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат

ТАССвчера в 13:01

«Реал»: «Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила»

Sport24.ruвчера в 14:00

«Реал»: «Рамос не нарушал антидопинговые правила»

Sports.ruвчера в 14:05
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Футбол

Гол Смолова не помог «Локомотиву» избежать поражения от «Урала»

Московский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 23:30
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Защитник «Барселоны» Пике хочет купить футбольный клуб

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике хочет купить клуб, а также создать новый футбольный турнир, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:34
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Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
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Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»

Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.
Обновлено вчера в 20:10
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«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол

Кучаев впервые вышел на поле с мая

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вышел на поле матча 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" на 75-й минуте встречи впервые после травмы крестообразных связок колена.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»

УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Моуриньо: «Санчес ни разу не говорил мне, что хочет уйти из МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что нападающий манкунианцев Алексис Санчес хочет покинуть клуб.
Обновлено вчера в 23:30
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Нападающий «Урала» Погребняк не сыграет в нынешнем календарном году

Обновлено вчера в 21:22
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено вчера в 17:24
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Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:04
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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено вчера в 16:46
Футбол

«Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал

Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
Обновлено вчера в 17:33
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Карпин раскритиковал проведение матча «Енисей» — «Ахмат» в манеже

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» в манеже.
Обновлено вчера в 17:00
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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