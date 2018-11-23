Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Футбол Футбол Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе.

Футбол Футбол Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, владеющий инвестиционной компанией Cosmos, сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.

Футбол Футбол Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном» Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.

Футбол Футбол Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака» Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.

Футбол Футбол Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом» "Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.

Футбол Футбол Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.

Футбол Футбол Рязанец Кучаев впервые вышел на поле после тяжелой травмы Уроженец Рязани, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев впервые с мая 2018 года вышел на поле в официальном поединке.

Футбол Футбол «Алавес» в гостях уступил «Леганесу» «Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой» УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".

Футбол Футбол «Рассказ о львиной доли». «Динамо» пошутило над «Енисеем» перед матчем Весь сезон-2018/2019 "Енисей" дарит книги главным тренерам после матчей.

Футбол Футбол Нападающий «Урала» Погребняк не сыграет в нынешнем календарном году

Футбол Футбол Сарри назвал своего любимого игрока в «Тоттенхэме» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в преддверии матча АПЛ с "Тоттенхэмом" назвал своего любимого игрока "шпор", сделав выбор не в пользу нападающего Харри Кейна.

Футбол Футбол Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны» Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".