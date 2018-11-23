Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания
Вести.Ru
вчера в 13:05

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Вести.Ruвчера в 13:05

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УЕФА опроверг информацию о положительной допинг-пробе Рамоса

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Football Leaks взялся за «Реал»: Рамос дважды нарушил антидопинговые правила, Роналду жаловался при заборе крови

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Серхио Рамос и допинг. Что известно на данный момент

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СМИ: Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не был наказан

Советский спортвчера в 13:50

«Реал» выступил с заявлением по поводу информации о проваленном допинг-тесте Рамоса

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СМИ: допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат

ТАССвчера в 13:01

«Реал»: «Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила»

Sport24.ruвчера в 14:00
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
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«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
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Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что не понял решения Фернандо Йерро, который тренировал «фурия роха» на чемпионате мира — 2018, не выпустить его в стартовом составе в матче 1/8 финала мундиаля против сборной России.
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Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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