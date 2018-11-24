Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания
Вести.Ru
13:05

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Вести.Ru13:05

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Серхио Рамос и допинг. Что известно на данный момент

Спорт-Экспресс18:15

СМИ: Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не был наказан

Советский спорт13:50

«Реал» выступил с заявлением по поводу информации о проваленном допинг-тесте Рамоса

Матч ТВ14:44

Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала ЛЧ-2016/17

Чемпионат16:30

СМИ: допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат

ТАСС13:01

«Реал»: «Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила»

Sport24.ru14:00

«Реал»: «Рамос не нарушал антидопинговые правила»

Sports.ru14:05
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Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
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Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

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Московский ЦСКА стал первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который набрал 1000 очков за время выступлений в турнире.
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Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
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«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
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Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

Форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.
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УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
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Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

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Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

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Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
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«Динамо» разгромило «Енисей» в матче молодёжного первенства

Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура молодёжного первенства России московского «Динамо» с красноярским «Енисеем».
Обновлено в 12:29
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Атлетико - Барселона ~ прогноз на центральный матч Примеры: Смена лидерства?

В субботу 24.11.18, в 22:45 по МСК, на арене «Ванда Метрополитано» состоится центральный матч 13-го тура испанской «Примеры» между Атлетико и Барселоной.
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Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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