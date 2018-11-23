Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Футбол Футбол Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом» в РПЛ Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса» Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.

Футбол Футбол Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке» Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.

Футбол Футбол Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны» Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики» УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Футбол Футбол Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака» Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.

Футбол Футбол «Барселона» заинтересована в защитнике «Зенита» Ивановиче Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу.

Футбол Футбол Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале» Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.

Футбол Футбол «Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.

Футбол Футбол Emirates может стать спонсором «Анжи» Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.

Футбол Футбол «Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса» Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.