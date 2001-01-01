Футбол
Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»Советский спорт 08:22
Технический директор Милана Паоло Мальдини хочет пригласить на Сан-Сиро защитника мадридского Реала Тео Эрнандеса. Согласно источнику, итальянский функционер уже провел встречу с французом и обсудил возможный трансфер этим летом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:45, Вашингтон
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Обновлено в 06:15
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Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
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Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
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Экономика
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Обновлено в 04:18
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Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
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«Роскосмос» и тунисская Telnet хотят совместно создать космический аппарат
Тунисская Telnet Holding планирует совместно с госкорпорацией "Роскосмос" построить космический аппарат.
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