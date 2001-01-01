Футбол
Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»Советский спорт 08:22
Технический директор Милана Паоло Мальдини хочет пригласить на Сан-Сиро защитника мадридского Реала Тео Эрнандеса. Согласно источнику, итальянский функционер уже провел встречу с французом и обсудил возможный трансфер этим летом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
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В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
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Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
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Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
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Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
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