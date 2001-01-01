Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»Советский спорт 08:22

Технический директор Милана Паоло Мальдини хочет пригласить на Сан-Сиро защитника мадридского Реала Тео Эрнандеса. Согласно источнику, итальянский функционер уже провел встречу с французом и обсудил возможный трансфер этим летом.

Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»

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