Защитник «Питерборо» употребил кокаин и не открыл дверь допинг-офицеруМатч ТВ 15:59

Защитник «Питерборо» Джош Йоверт получит дисквалификацию за уклонение от сдачи допинг-пробы. По информации источника, футболист употребил кокаин и не открыл дверь офциеру.

Защитник «Питерборо» употребил кокаин и не открыл дверь допинг-офицеру

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