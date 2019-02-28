Футбол

Защитник «Питерборо» употребил кокаин и не открыл дверь допинг-офицеруМатч ТВ 15:59

Защитник «Питерборо» Джош Йоверт получит дисквалификацию за уклонение от сдачи допинг-пробы. По информации источника, футболист употребил кокаин и не открыл дверь офциеру.
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Английский футболист употребил кокаин и не открыл дверь допинг-офицерам

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«Питерборо» разорвет контракт с игроком, не пустившим допинг-офицеров из-за употребления кокаина

Sports.ru11:48

Защитник «Питерборо» употребил кокаин и не открыл дверь допинг-офицеру

Матч ТВ15:59
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