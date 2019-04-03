Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»Sports.ru вчера в 13:25
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Кино
Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch
Иск в окружной суд США подала жительница Нью-Джерси, которая приобрела Apple Watch и пользовалась ими пока не вздулся аккумулятор.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Новая «Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Некоторые источники указывают, что под капотом «заряженной» модели применили 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 120 л.с. Кроме того, уже к августу нынешнего года могут начать продажи модели Lada Granta Sport, которая получила более современный спортивный вид, а также возможность выбора автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 11:50
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 14:31
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
Джорджевич: ничья была бы незакономерной, так как «Арсенал» провёл плохую игру
Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка России с "Уралом" (0:1).
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.
Обновлено в 00:01
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Забайкалью предложили экспортировать Иван-чай во Францию
Гость из Франции предложил развивать сотрудничество.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Италия отказалась принимать в своих портах судно с мигрантами Sea Eye
Правительство Италии отказалось принимать в портах судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye с 64 нелегальными мигрантами на борту, передает канал TeleSur 3 апреля.
Обновлено в 00:21
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Красноярцы чаще всего ищут работу в понедельник
Как показало исследование, самым популярным днем для поиска работы в первом квартале у красноярцев был понедельник.
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Быстрее большинства флагманов. Живое фото ZTE Axon 10 Pro демонстрирует смартфон и очень высокий результат в AnTuTu
Устройство набрало 383623 балла. Это более высокий результат, чем у большинства других флагманов на базе Snapdragon 855.
Обновлено вчера в 01:53
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48