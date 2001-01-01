Футбол

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»БИЗНЕС Online 27 июня в 15:24

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По информации «БИЗНЕС Online», казанский «Рубин» в ближайшие дни может подписать центрального защитника «Оренбурга» Силвие Бегича. Хорватский футболист в пятницу должен пройти медосмотр в Казани. В случае успешного обследования 26-летний защитник подпишет контракт с казанским клубом.
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«БИЗНЕС Online»: Бегич перейдет из «Оренбурга» в «Рубин». Сегодня он должен пройти медосмотр

Бомбардир.рувчера в 06:59

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»

Sports.ruвчера в 06:38

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»

БИЗНЕС Online27 июня в 15:24
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