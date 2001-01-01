Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»БИЗНЕС Online 27 июня в 15:24

По информации «БИЗНЕС Online», казанский «Рубин» в ближайшие дни может подписать центрального защитника «Оренбурга» Силвие Бегича. Хорватский футболист в пятницу должен пройти медосмотр в Казани. В случае успешного обследования 26-летний защитник подпишет контракт с казанским клубом.

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»

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