Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27
Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 12:49
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
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Кино
Симпатии зрителей «Кинотавра» достались комедии «Давай разведемся»
Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:49
Политика
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400
Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Обновлено в 12:04
Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»
Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи».
Обновлено вчера в 15:50
Космос
Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»
Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
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Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Здоровье
5 эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве
Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:55
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Кино
Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»
Владимир Познер рассказал о своих впечатлениях от сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной
В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 06:36
Футбол
Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20
Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 11:48
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08