Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27

Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Наполи»

Нева Спорт08:10

СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Наполи» о переходе защитника Руя

Спорт-Экспресс05:30

«Зенит» претендует на защитника «Наполи» Мариу Руя

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«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Руем

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Защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

Спорт БИЗНЕС Online06:30

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем

Евро-футбол.ру05:27
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Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено в 12:49
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Кино

Симпатии зрителей «Кинотавра» достались комедии «Давай разведемся»

Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:49
Политика

Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400

Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Обновлено в 12:04
Футбол

Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»

Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи».
Обновлено вчера в 15:50
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Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Музыка

Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:14
Футбол

Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»

Обновлено в 10:01
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Здоровье

5 эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье

Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве

Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:55
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом

Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Политика

Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Происшествия

На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе

В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации

Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Кино

Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»

Владимир Познер рассказал о своих впечатлениях от сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Политика

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Общество

Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной

В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 06:36
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Футбол

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 11:48
Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
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Португальский футболист, защитник клуба «Наполи» и национальной сборной Португалии.
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