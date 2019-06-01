Футбол
Защитник «Нанта», интересовавший «Зенит», перейдет в «Севилью»Sport24.ru вчера в 17:47
В ближайший понедельник 26-летний бразилец прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование, а затем подпишет пятилетний контракт. В прошлом году Диего Карлосом интересовался «Зенит», который был готов заплатить за него 15 млн евро. Центральный защитник выступает за «Нант» с 2016 года.
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