Футбол

Защитник «Нанта», интересовавший «Зенит», перейдет в «Севилью»Sport24.ru вчера в 17:47

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В ближайший понедельник 26-летний бразилец прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование, а затем подпишет пятилетний контракт. В прошлом году Диего Карлосом интересовался «Зенит», который был готов заплатить за него 15 млн евро. Центральный защитник выступает за «Нант» с 2016 года.
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