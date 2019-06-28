Футбол
Защитник «Монако» Раджи покинет командуМатч ТВ 11:47
«Монако» решил не продлевать контракт с 35-летним защитником Андреа Раджи. Нынешнее соглашение с итальянцем рассчитано до 30 июня 2019 года. Раджи пришел в «Монако» в 2012 году из «Болоньи».
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