Футбол

Защитник «Милана» выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связкиProstoProSport 05:03

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара из-за серьезной травмы выбыл на долгий срок. На вчерашней тренировке 25-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
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