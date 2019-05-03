Футбол

Защитник «Милана» выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связкиProstoProSport 05:03

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара из-за серьезной травмы выбыл на долгий срок. На вчерашней тренировке 25-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
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Защитник «Милана» Кальдара выбыл минимум на 6 месяцев из-за разрыва крестообразной связки

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