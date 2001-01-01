Футбол
Защитник «Милана» рискует пропустить остаток сезонаМатч ТВ 01:14
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара получил травму на тренировке команды. Сообщается, что игрок может выбыть до конца сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Пакуй чемодан: куда едут звезды на майские праздники
Побег от аллергии, путешествие с мужем, шашлыки с друзьями: «СтарХит» узнал, как звезды проведут майские праздники.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе
В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено вчера в 05:49
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
На Украине официально опубликовали итоги президентских выборов
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в уведомлении на сайте издания.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
О деградации экономики Украины рассказали в Киеве
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии.
Обновлено в 01:28
Политика
Некоторые украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории украинцев теперь смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:09
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в аварию
Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова спустя много лет помирилась с мамой
Волочкова отмечала, что несмотря на сильнейшее давление со стороны родственницы, она уже в пять лет приняла решение, что будет танцовщицей.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Алла Шишкина продала подаренный за победу на Олимпиаде BMW. И вот почему
Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде.
Обновлено в 01:26
Политика
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
Обновлено в 01:14