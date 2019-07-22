Защитник "Милана" Диего Лашальт может перебраться в российскую Премьер-лигу, об этом рапортует Сalciomercato. Представители 26-летнего уругвайца предложили футболиста питерскому "Зениту".

Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»

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