Футбол
«Милан» предложил «Зениту» купить игрока сборной УругваяГазета.Ru 23:14
Агенты левого защитника итальянского "Милана" Диего Лашальта предложили игрока петербургскому "Зениту", сообщает Саlсіомеrсато. В прошлом сезоне сине-бело-голубые пытались приобрести уругвайца.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Происшествия
СМИ выяснили, как экипаж подлодки «Лошарик» мог выжить
Российские моряки с секретной подводной станции АС-31 «Лошарик» могли эвакуироваться на лодку-носитель и выжить, сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию аварии.
Обновлено в 22:33
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Происшествия
Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 08:16
Авто
Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?
Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady
Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.
Обновлено в 22:40
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Обновлено в 21:52
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 13:09
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Футбол
«Бавария» не продаст Алабу в «Барселону»
Трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы в «Барселону» не состоится.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Актер Андрей Чадов нашел себе квартиру и молодую жену
Невеста Андрей Чадова - 24-летняя Анастасия Виноградова уже успела побывать замужем за Сергеем Ефремовым, который не был богат, но делал все, чтобы сделать супругу счастливой - устраивал для нее вечеринки, возил в путешествия по Золотому кольцу России.
Обновлено в 09:13
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
Хоккей
Павел Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»
Обновлено в 23:17
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено в 11:17
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Общество
В России станет сложнее получить охотничьи билеты
Минприроды РФ планирует сделать более строгой процедуру выдачи охотничьих билетов – возможно, желающим его получить придется сдавать специальные экзамены на знание правил охоты и техники безопасности Минприроды РФ сочло нынешнюю процедуру выдачи охотничьих билетов формальной, как люди, получающие оружие, не знают многих важных моментов.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
Обновлено в 09:53