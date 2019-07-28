Футбол

Защитник «Милана» Тео выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы ногиSports.ru 04:10

Защитник «Милана» Тео Эрнандес выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы ноги, полученной в матче International Champions Cup против «Баварии» (0:1), сообщает официальный сайт итальянцев. У 21-летнего испанца выявлено повреждение связок правого голеностопа.
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