Футбол
Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгодаSport24.ru 01:36
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний итальянец совершил неудачный рывок и травмировал колено. Кальдара покинул поле на костылях.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Авто
Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 побил очередной рекорд продаж
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
Испания отказалась выдавать оппозиционера Лопеса властям Венесуэлы
В минувший четверг суд Каракаса выдал ордер на арест Лопеса, которого власти считают одним из организаторов попытки государственного переворота 30 апреля, отменив постановление о домашнем аресте.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет
События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
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Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Происшествия
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Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Поставившую ребенка на колени заведующую краснодарского детсада уволят
Заведующую одного из детских садов Краснодара уволят после того, как она поставила ребенка на колени.
Обновлено 01 мая в 12:08
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
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Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
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Google наняла 3 команды дизайнеров для создания новых Pixel
В ближайшее время состоится анонс бюджетных (в сравнении с флагманами, конечно) гугловских смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL, однако в недрах Google активно ведется разработка топовых аппаратов следующего поколения.
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Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
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Шоу-бизнес
Звезде «Дом-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь медиков
Майе Донцовой вызвали врачей скорой помощи, так как звезда «Дом-2» пожаловалась на плохое самочувствие из-за высокой температуры.
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Футбол
Экс-защитника «Зенита» дисквалифицировали за оскорбление судьи
Центральный защитник французского "Бордо" Вукашин Йованович был дисквалифицирован на два матча Лиги 1 за оскорбление помощника судьи, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
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Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
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Происшествия
Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае
В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
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Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
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Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
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Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
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Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Энергетика
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
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