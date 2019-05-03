Футбол
Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгодаSport24.ru 01:36
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний итальянец совершил неудачный рывок и травмировал колено. Кальдара покинул поле на костылях.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
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В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
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В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
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Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
На госзакупках в Волгоградской области сэкономили около 800 миллионов
За период с января по апрель 2019 года по итогам проведения закупок товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных заказчиков экономия бюджетных средств в регионе составила 785 миллионов рублей.
Обновлено в 03:13
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак тепло поздравила маму с днем рождения
Ксения Собчак посвятила родному человеку теплое поздравление в личном блоге и опубликовала милую фотографию с именинницей.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Сгорел за час: в Сыктывкаре огонь уничтожил лесопилку
Обновлено в 03:03
Культура
Почтальон Печкин в новой серии «Простоквашино» стал добрым
Обновлено в 04:04
Политика
Украинский депутат назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук «поздравил» украинцев с годовщиной трагедии в Одессе.
Обновлено вчера в 21:08
Наука
Ученые выяснили секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Исследователи из Великобритании смогли выяснить, как Карфагену удавалось так долго противостоять Древнему Риму после сокрушительного поражения в Пунических сражениях.
Обновлено в 02:55
Интернет
Самым популярным браузером в мире признан Google Chrome
Экспертами был проведен анализ использования браузеров пользователями Интернета, в результате чего удалось определить самый популярный среди них.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Полиция задержала в Москве родителей упавшей с шестого этажа девочки
Полиция задержала на юго-востоке Москвы родителей, по вине которых погибла трехлетняя девочка.
Обновлено в 04:02
Общество
Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Здоровье
Ученые рассказали, как заниматься сексом людям с болезнями сердца
Многие люди, страдающие заболеваниями сердца, теряют интерес к сексуальной жизни или даже боятся, что из-за интимной близости они могут лишь сделать хуже своей сердечно-сосудистой системе.
Обновлено в 01:28
Политика
Готовность России к «военному обострению» оценили на Украине
Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия готова к "военному обострению" в Донбассе.
Обновлено в 01:25
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Общество
Сильный ветер и дожди обрушатся на Москву 3 мая
Синоптики предупредили жителей Москвы о резком ухудшении погоды 3 мая. Сегодня в столице ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:01
Политика
Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами «коллективного либидо»
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал основной проблемой для Евросоюза утрату европейцами "коллективного либидо", что сказывается на доверии к институтам ЕС и смене политических предпочтений.
Обновлено в 03:21
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17