Футбол

Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгодаSport24.ru 01:36

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний итальянец совершил неудачный рывок и травмировал колено. Кальдара покинул поле на костылях.
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Защитник «Милана» получил разрыв передней крестообразной связки колена

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Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгода

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