Футбол
Защитник «Милана» Джало перешел в «Лилль»Sports.ru 14:54
«Лилль» подписал защитника «Милана» Тиагу Джало. Соглашение 19-летнего португальца с новым клубом рассчитано до 2024 года. Сообщалось, что «Милан» оценивал трансфер игрока в 5 млн евро.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:06
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Культура
Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube
Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:02
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты
«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Экономика
Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии
Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено вчера в 09:22
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Для спасения Ильи Галле не хватает 901 610 руб
Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб.
Обновлено в 19:02
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
В Токио прокомментировали новые ракетные пуски Северной Кореи
Прямой угрозы национальной безопасности Японии в связи с пуском ракет с территории Северной Кореи нет, сообщает 2 августа правительство страны восходящего солнца.
Обновлено в 20:33
Здоровье
В Алексин приедет передвижной госпиталь
Первой остановкой специалистов «Выездной поликлиники» станет Алексин. В наш регион врачи приезжают третий год подряд.
Обновлено вчера в 04:08
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 12:06
Общество
Дмитрий Медведев пообещал уговорить «Аэрофлот» вернуться на Сахалин
Интерес президента, а теперь премьер-министра к островному региону, говорит о том, что Кремль намерен всерьез заняться развитием Сахалинской области.
Обновлено в 20:57
Авто
В России стартуют продажи нового Suzuki Jimny
Сегодня, 1 августа в России стартуют продажи рамного японского внедорожники Suzuki Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51