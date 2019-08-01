Футбол

Защитник «Милана» Джало перешел в «Лилль»Sports.ru 14:54

«Лилль» подписал защитника «Милана» Тиагу Джало. Соглашение 19-летнего португальца с новым клубом рассчитано до 2024 года. Сообщалось, что «Милан» оценивал трансфер игрока в 5 млн евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Милан» подписал форварда «Лилля» за 35 миллионов евро

Sport.ru11:59

«Лилль» подписал 19-летнего защитника «Милана»

Soccer.ru14:51

«Милан» купил нападающего «Лилля» Леау за 35 млн евро

Sport24.ru09:29

«Лилль» купил защитника «Милана»

Спорт-Экспресс14:06

Защитник «Милана» Джало перешел в «Лилль»

Sports.ru14:54

«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»

Чемпионат09:42

Португальский футболист Рафаэль Леао перешел из «Лилля» в «Милан»

РИА Новости09:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Футбол

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:27
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Культура

Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube

Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:02
Экология

Судоходство на Волге садится на мель

Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество

«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты

«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.
Обновлено в 09:00
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Экономика

Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии

Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено вчера в 09:22
Космос

Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Наука

В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»

Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам

Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Для спасения Ильи Галле не хватает 901 610 руб

Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб.
Обновлено в 19:02
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

США закупили вооружений на два триллиона долларов

Обновлено в 21:06
Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

В Токио прокомментировали новые ракетные пуски Северной Кореи

Прямой угрозы национальной безопасности Японии в связи с пуском ракет с территории Северной Кореи нет, сообщает 2 августа правительство страны восходящего солнца.
Обновлено в 20:33
Здоровье

В Алексин приедет передвижной госпиталь

Первой остановкой специалистов «Выездной поликлиники» станет Алексин. В наш регион врачи приезжают третий год подряд.
Обновлено вчера в 04:08
Транспорт

Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Обновлено в 12:06
Общество

Дмитрий Медведев пообещал уговорить «Аэрофлот» вернуться на Сахалин

Интерес президента, а теперь премьер-министра к островному региону, говорит о том, что Кремль намерен всерьез заняться развитием Сахалинской области.
Обновлено в 20:57
Авто

В России стартуют продажи нового Suzuki Jimny

Сегодня, 1 августа в России стартуют продажи рамного японского внедорожники Suzuki Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Малком прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное