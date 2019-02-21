Футбол

Защитник Мевля вернулся в ФК «Ростов»Rostof.ru вчера в 12:04

Футбольный клуб «Ростов» арендовал у «Зенита» словенского защитника Миху Мевлю, об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.
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«Ростов» объявил о переходе футболиста «Зенита» Мевли на правах аренды

RT на русскомвчера в 12:25

«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита»

Чемпионатвчера в 12:03

«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита»

Sports.ruвчера в 11:51

О переходе Мевли из «Зенита» в «Ростов» объявлено официально

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«Ростов» объявил о возвращении Мевли

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Официально: Мевля стал игроком «Ростова»

Советский спортвчера в 11:59

СМИ анонсировали переход защитника «Зенита» в «Ростов»

РБКвчера в 08:07
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Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
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Суд арестовал мать проведшего ночь в парке «Лосиный Остров» мальчика

Обновлено в 07:58
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге Европы

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".
Обновлено в 07:57
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Спорт

Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено в 08:29
Происшествия

В кортеж молдавского президента врезался автомобиль

Одна из машин кортежа президента Молдавии Игоря Додона попала в аварию. В результате инцидента никто пострадал, сообщает 21 февраля ТАСС.
Обновлено в 08:53
Футбол

Александр Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита»

Президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит" назначен Александр Медведев, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
Обновлено в 07:51
Политика

Захарова заявила о переброске спецназа и техники США к Венесуэле

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Замдиректора сердечно-сосудистой клиники Минздрава отправили в СИЗО

Обновлено в 06:22
Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Общество

«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр

Обновлено в 08:37
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Претендентки на «Евровидение» от Украины отказались назвать Крым украинским

Финалистки украинского конкурса по отбору представителя страны на "Евровидение - 2019" Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина потеряла Крым.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,7

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:34
Политика

США намерены ограничить влияние России и Китая в Арктике

Обновлено вчера в 23:13
Культура

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России».
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Политика

Защита Януковича подала апелляцию по делу о госизмене

В пресс-службе адвокатской фирмы Aver Lex, представляющая интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщили, что подали апелляцию на приговор суда в Киеве по делу о государственной измене.
Обновлено в 09:24
Политика

Модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией и вызвала гнев украинских пользователей Сети.
Обновлено в 00:15
Авто

BMW и Daimler объединят свои каршеринговые сервисы

Немецкие автоконцерны BMW и Daimler потратят более $1,13 млрд на объединение своих каршеринговых проектов, станций зарядки электромобилей, а также сервисов паркинга и смешанных перевозок.
Обновлено в 08:40
Происшествия

ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».
Обновлено в 06:50
Политика

Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда

Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Политика

В Кремле объяснили снижение телерейтинга послания президента

В Кремле снижение рейтинга связали с развитием других платформ, где можно было посмотреть трансляцию, отметил Песков, комментируя данные компании Mediascope, согласно которым послание 2019 года в Москве посмотрело меньше телезрителей, чем в последние годы.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Ребенок едва не задохнулся на прогулке в детском саду под Челябинском

Воспитанница одного из детских садов Челябинской области едва не задохнулась, зацепившись капюшоном за турник на площадке.
Обновлено в 08:07
Спорт

Логинов не выступит на чемпионате Европы по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не выступит на чемпионате Европы в Белоруссии, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 06:05
Экономика

Правила подсчёта страхового стажа изменили для самозанятых граждан

Правительство РФ постановлением от 19 февраля 2019 г. №160 включило в страховой стаж периоды уплаты самозанятыми гражданами страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и определило особенности зачёта этих периодов в страховой стаж.
Обновлено в 01:53
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Миха Мевля
Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит» и национальной сборной Словении.
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