Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»Невские Новости 05:47

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в петербургский ФК «Зенит». Телеканал «360» сообщает, что игрока передадут за 30 миллионов евро.

Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»

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