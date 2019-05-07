Футбол

Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»Невские Новости 05:47

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в петербургский ФК «Зенит». Телеканал «360» сообщает, что игрока передадут за 30 миллионов евро.
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Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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