Футбол
Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»Невские Новости 05:47
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в петербургский ФК «Зенит». Телеканал «360» сообщает, что игрока передадут за 30 миллионов евро.
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Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 13:43
Общество
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Происшествия
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Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
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Футбол
Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона
Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
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Обновлено в 11:04
Политика
Предложен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:44
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Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
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Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
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Обновлено в 09:20
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
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ФСБ задержала семь участников националистической организации
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Авто
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Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
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Политика
Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопрос
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
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Общество
Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12