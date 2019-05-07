Футбол
Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»Невские Новости 05:47
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в петербургский ФК «Зенит». Телеканал «360» сообщает, что игрока передадут за 30 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Энергетика
Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»
Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти.
Обновлено в 08:20
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 16:04
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» интересуются Паршивлюком
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк летом может сменить клуб. В его трансфере заинтересованы «Локомотив» и «Динамо».
Обновлено в 11:12
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
ФСБ задержала семь членов националистической организации
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США
Соединенные Штаты получили информацию о якобы готовящейся атаке Ирана на американских военнослужащих на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
Обновлено в 17:56
Футбол
Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит
2. Игроки «Барселоны» настроились на этот мув и на секунду выключились, а защитник «Ливерпуля» заметил Дивока Ориги, резко вернулся назад и отдал неожиданный пас сквозь зевающих соперников.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Игры
«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store
По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Спорт
Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено в 17:38
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала
Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0. 7 мая 2019 года. Голы: Ориги и Вейналдум
Долгие годы Испания была безоговорочно первой.
Обновлено в 18:15