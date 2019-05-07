Футбол
Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»Невские Новости 05:47
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в петербургский ФК «Зенит». Телеканал «360» сообщает, что игрока передадут за 30 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Наука
Предком тираннозавра оказался крошечный ящер, похожий на утконоса
Учёные в прошлом не могли даже предположить, что предками тираннозавров окажутся крошечные ящеры.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Великобритания примет участие в выборах в Европарламент
Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Единоборства
Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
Обновлено в 17:28
Происшествия
Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:31
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Обновлено в 20:10
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Футбол
Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезона
По словам функционера, полузащитник Александр Самедов, вероятнее всего, пропустит остаток сезона.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек
Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
Обновлено в 20:12
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Военный США погиб в Афганистане
Холмс погиб в провинции Нангархар, передает РИА «Новости». Военная операция в Афганистане продолжается свыше 17 лет.
Обновлено в 20:27
Политика
Мэй вознамерилась остаться премьером Британии до осени
Глава британского правительства Тереза Мэй, вероятно, сохранит свой пост до осени, сообщают СМИ.
Обновлено в 20:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн
Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Королевским клубом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что «Реал» готов заплатить за француза € 112 млн.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную
Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
В Москве пройдет генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы
По Красной площади пройдут 35 пеших расчетов и 132 единицы военной техники.
Обновлено в 00:34
Футбол
Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезона
Бразильский защитник «ПСЖ» Тьяго Силва перенёс операцию на правом колене.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»
Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51