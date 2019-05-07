Футбол

Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»Невские Новости 05:47

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в петербургский ФК «Зенит». Телеканал «360» сообщает, что игрока передадут за 30 миллионов евро.
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Марио Фернандес может перейти из ЦСКА в «Зенит»

RT на русском16:49

Агент Фернандеса о «Зените»: «Пока не ведем официальных переговоров»

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Матч ТВ08:30

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Sport.ru08:43

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может перейти в «Зенит»

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Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Наука

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Учёные в прошлом не могли даже предположить, что предками тираннозавров окажутся крошечные ящеры.
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Происшествия

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Футбол

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
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Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

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Происшествия

Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево

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Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
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Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

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На Сицилии распродают дома за один евро

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В России упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
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Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезона

По словам функционера, полузащитник Александр Самедов, вероятнее всего, пропустит остаток сезона.
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В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек

Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
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В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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Военный США погиб в Афганистане

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Названы характеристики камеры Honor 20 Pro с четырьмя модулями

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Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную

Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
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В Москве пройдет генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы

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Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
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Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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