Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезонаМатч ТВ 16:25

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
В воскресном матче против «Челси» Байи был замене на 71-й минуте встречи из-за травмы колена. До конца чемпионата Англии осталось два тура, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер: «Байи получил травму колена и не сыграет в этом сезоне»

Soccer.ru16:28

Рэшфорд имеет проблемы с плечом

Евро-футбол.ру17:12

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона

Sportbox.RU16:25

Форвард «МЮ» Рэшфорд получил травму плеча в матче с «Челси», Байи выбыл до конца сезона

Sport24.ru16:19

Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи пропустит остаток сезона из-за травмы

РИА Новости15:45

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона

Матч ТВ16:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Единоборства

Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции

Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.
Обновлено в 16:46
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Здоровье

В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии

Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Политика

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Авто

ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой

В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

Обновлено в 15:01
Политика

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Акция «Сирийский перелом» завершилась в России

Акция началась 23 февраля: поезд с трофейным вооружением и военной техникой террористов отправился с Казанского вокзала в путешествие по России.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено 26 апреля в 08:56
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»

Первый муж Юлии Началовой заявил, что он не заставлял ее худеть и не причастен к анорексии, ведь артистка имела сильный характер, и другой человек не мог заставить певицу делать то, чего она не хочет.
Обновлено в 09:29
Политика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика

В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов

В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Политика

Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Игры

На тестовый сервер Dota Auto Chess добавили Io

Разработчики Dota Auto Chess добавили на тестовый сервер нового героя — Io.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Обновлено в 14:04
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга

Как передает в ночь на воскресенье агентство ТАСС, в Финском заливе у берегов северной столицы затонул катер, спасатели разыскивают человека, который был на судне.
Обновлено вчера в 18:52
Авто

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено в 06:17
Футбол

Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне»

Обновлено в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрик Бертран
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное