Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи выбыл до конца сезонаProstoProSport 01:40

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Накануне, 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в рамках 36-го тура АПЛ. Защитник «красных дьяволов» Эрик Байи получил травму колена. Он столкнулся с хавбеком «синих» Матео Ковачичем, после чего не сумел продолжить встречу и покинул поле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Байи получил травму

Спорт-Экспресс00:57

Сульшер: «Байи получил травму колена и не сыграет в этом сезоне»

Soccer.ruвчера в 16:28

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона

Матч ТВвчера в 16:25

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона

Sportbox.RUвчера в 16:25

Форвард «МЮ» Рэшфорд получил травму плеча в матче с «Челси», Байи выбыл до конца сезона

Sport24.ruвчера в 16:19

Игрок «Манчестер Юнайтед» Байи пропустит остаток сезона из-за травмы

Газета.Ruвчера в 16:08

Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи пропустит остаток сезона из-за травмы

РИА Новостивчера в 15:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Гаджеты

Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Общество

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Кино

Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»

Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время

Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Общество

В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Общество

Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая

Обновлено в 02:11
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Экономика

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок

На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Происшествия

На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками

На дороге застрял автобус с первоклассниками из Екатеринбурга, сообщает "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на Е1.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Космос

В СибГУ им. М. Ф. Решетнева прошёл экзамен по проекту «Космическая одиссея»

Участники научно-образовательного проекта «Космическая одиссея», который проводился в течение двух месяцев на базе СибГУ им. М. Ф. Решетнева, сдали письменный междисциплинарный экзамен по всему курсу теоретической подготовки.
Обновлено в 02:11
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Британия собирается ввести новые ограничения против России и Китая

Членов Палаты лордов хотят заставить отчитываться о своих активах, которые связаны с Россией и Китаем.
Обновлено вчера в 16:45
Недвижимость

В России подорожало съемное жилье

Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Бертран
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное